Kadrolu 4/D'li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? Taşerona asgari ücret zammı var mı? Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu çalışanı olarak sözleşme imzalayan taşeronlara hükümetten maddi destek Eylül ve Ekim aylarında verilecek. Tüm detaylar haberimizde…

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