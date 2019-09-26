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  • 26.09.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 11:46

Taşerona son dakika mı! 4/D’li taşerona Ekim ve Aralık ayı ve ?

Taşeronlar için kesenin ağzı açıldı. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek. Bu bağlamda tediye ödemeleri, mı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları sevindirecek. İlkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta olup taşeron işçilerin sosyal haklarında belirtilmiştir. Bu arada Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ödemesi gerçekleştirilecek. Peki kadrolu 4/D'li taşerona Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona ...

Taşerona son dakika asgari ücret zammı var mı?

Kadrolu 4/D'li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? Taşerona asgari ücret zammı var mı? Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu çalışanı olarak sözleşme imzalayan taşeronlara hükümetten maddi destek Eylül ve Ekim aylarında verilecek. Tüm detaylar haberimizde…

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