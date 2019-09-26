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Sanayi devleri ISK-SODEX’te buluşuyor

İklimlendirme sektörü 2-5 Ekim tarihleri arasında ISK-SODEX fuarında dünya sanayi devleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk 8 ayda 3 milyar dolar ihracata imza atan iklimlendirme sanayicileri, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda dünya genelinden yaklaşık 250 sektör profesyoneli satın almacıyla buluşacak.

Firmalara fuar desteği

İklimlendirme sektörü 2-5 Ekim tarihleri arasında ISK-SODEX fuarında dünya sanayi devleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk 8 ayda 3 milyar dolar ihracata imza atan iklimlendirme sanayicileri, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda dünya genelinden yaklaşık 250 sektör profesyoneli satın almacıyla buluşacak. , Afrika ve bölgelerinden satın alma heyetlerinin yeni ticari işbirlikleri için İstanbul'a geleceğini belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, yabancı şirketlerin Türk firmalarla ticari bağlantılar kurma noktasında çok istekli olduklarını söyledi. ISK-SODEX 2019 katılımcıları KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Alexander Kühnel

Katılımcı firmalara yüzde 60 oranında destek sunan , ISK-SODEX 2019 katılımcılarına 100 metrekareye kadar metrekare başına 250 lira teşvikte bulunuyor.

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