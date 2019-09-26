Çalışana vergi iadesi, milyonlarca çalışan vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında bir kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi de kesiliyor. Bu kesilen vergiler de devlet tarafından iade ediliyor. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı bu konudaki soruları cevaplandırdı. İşte merak edilen sorular ve yanıtları... Kıdem tazminatının en belirgin özelliği ise işverenin, çalışanını işten kolayca çıkartması için caydırıcı bir unsur olmasıdır. Hem işçinin çıkarılma evresinde hem de çıkarılması durumda sonrasındaki evrede maddi bir destek olan kıdem tazminatı en önemli bir yasal haktır. Ancak kıdem tazminatını hak etmenin bazı koşulları bulunmaktadır. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili sorunun cevabını vatandaşlarla paylaştı.

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