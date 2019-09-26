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  • 26.09.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 09:15

Milyonlarca çalışan dikkat! nasıl alınır? Paranızı geri almayı unutmayın

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir haber ile karşınızdayız. çalışanları oldukça yakından ilgilendiriyor. Bununla birlikte kıdem tazminatı ilgili mevzuatı çerçevesinde istisna kapsamında olduğundan vergi kesintisi de söz konusu olmayacağından Gelir Vergisi Kanunu Geçici 89 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Çalışana vergi iadesi, milyonlarca çalışan vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında bir kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi de kesiliyor. Bu kesilen vergiler de devlet tarafından iade ediliyor. Peki ? İşte tüm detaylar

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor!

Çalışana vergi iadesi, milyonlarca çalışan vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında bir kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi de kesiliyor. Bu kesilen vergiler de devlet tarafından iade ediliyor. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı bu konudaki soruları cevaplandırdı. İşte merak edilen sorular ve yanıtları... Kıdem tazminatının en belirgin özelliği ise işverenin, çalışanını işten kolayca çıkartması için caydırıcı bir unsur olmasıdır. Hem işçinin çıkarılma evresinde hem de çıkarılması durumda sonrasındaki evrede maddi bir destek olan kıdem tazminatı en önemli bir yasal haktır. Ancak kıdem tazminatını hak etmenin bazı koşulları bulunmaktadır. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili sorunun cevabını vatandaşlarla paylaştı.

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