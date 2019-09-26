KOBİ ekosisteminin merkezinde yer alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelerin karnesini çıkardı. KOSGEB, kurum ve kuruluşların, mevzuatları kapsamında işletmelerle ilgili tuttukları idari kayıtları analiz etti. KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için 'KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu' hazırlandı.

8 BÖLÜMÜ VAR

KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu; rapor içeriği, işletme künyesi, genel sıralama, insan kaynakları, Ar-Ge, yenilik ve markalaşma, verimlilik, ihracat ve finansman olmak üzere 8 bölümden oluşuyor. İşletmeler rapor ile kendi sektörlerinde net satış, çalışan prim gün sayısı ve aktif büyüklük açısından Türkiye'deki ve kendi bölgelerindeki sıralamasını bilecek. Her bir işletme sadece kendileriyle ilgili raporu görebilecek. Rapora e-Devlet'ten, ücretsiz olarak ulaşabilecek. Raporda yer alan barkod sayesinde e-Devlet üzerinden raporun doğruluğu teyit edilebilecek.

5 KURUM VERİLERİ

Bilgi amaçlı olarak hazırlanan, herhangi bir yorum içermeyen raporlar, resmi evrak niteliği taşımayacak. Raporun hazırlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınan veriler kullanıldı. KOBİ'ler firma özelindeki raporlar sayesinde gelecek planlarını daha sağlıklı yapabilecek. İşletme Değerlendirme Raporu, ilerleyen dönemde KOBİ Rehberlik ve Teknik Danışmanlığı Sistemi'ne entegre edilerek, KOBİ'lerin yol haritalarını belirlemelerinde etkin rol üstlenecek.



Firmalar raporlarına e-Devlet'ten ulaşıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi KOSGEB'in internet sitesinde yer alıyor.