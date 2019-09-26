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Hayalini kurduğu ni 40 ülkeye satıyor

'in Burhaniye ilçesinde ek gelir getirmesi amacıyla aldığı makineyle torna atölyesinde 7 sene çit teli üreten girişimci , hurdacıdan aldığı çamaşır makinesinin motorunu geliştirerek yaptığı ni 40 ülkeye satıyor.

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ek gelir getirmesi amacıyla aldığı makineyle torna atölyesinde 7 sene çit teli üreten girişimci Coşkun Sever, hurdacıdan aldığı çamaşır makinesinin motorunu geliştirerek yaptığı ni 40 ülkeye satıyor. Sever, "Tel örme makinesini yapma işi, kendi imkanlarımızla hurdacıdan aldığımız bir eski çamaşır makinesinin elektrik motoruyla başladı. Elimizdeki yarı otomatik makineyi tam otomatik makineye çevirdik. Bu süreçte pek çok zorluk ve imkansızlık yaşadık" dedi. Altıgen tel örme makinesinin değerinin 60 bin dolar olduğunu anlatan Sever, "Almanlar bu projeyi 2 milyon dolara almak istediler ancak projeyi satmadım, satmayı da kesinlikle düşünmüyorum" diye konuştu.

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