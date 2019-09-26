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Girişimci kadınlara 875 milyon TL

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Karadeniz Bölge Müdürü , mikrokredi programının 2003 yılında 5 kadına 500'er lira sermaye verilmesiyle başladığını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada kadınlara 875 milyon lira destek sağlandı.

Girişimci kadınlara 875 milyon TL
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Karadeniz Bölge Müdürü Yasin Kandemir, mikrokredi programının 2003 yılında 5 kadına 500'er lira sermaye verilmesiyle başladığını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada kadınlara 875 milyon lira destek sağlandı. Bu tamamen kadınların, özellikle ev hanımlarının desteklenmesine yönelik bir yatırım" dedi. Çoğunluğu ev hanımı kadınların aldıkları mikrokredi desteğiyle önemli yatırımlar yaptığının altını çizen Kandemir, "Şu anda Türkiye'de 65 bin mikrogirişimci kadınımız fiili olarak kredi kullanmakta" ifadesini kullandı.

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