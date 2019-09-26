Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.09.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 09:26

müjdesi! Ziraat, , Vakıfbank faiz oranları ne kadar? nedir?

Son dakika haberi: 3 kamu için özel paketi açıkladı. Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Peki Ziraat, , Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? nedir?

Son dakika: Kamu bankalarından taşıt kredisi kampanyası

Son dakika haberi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? 3 kamu bankası otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el araç olması da krediye etki eden bir diğer faktör. Bu yüzden her iki kredi türü için bankalar farklı yollar izleyebilirler. Örneğin ikinci el araç kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle 5 yaşındaki araçlara kadar verilmektedir. Ancak bazı bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu detayı unutmamanızda fayda vardır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriFaiz müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Taşıt kredisi alma şartları nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri