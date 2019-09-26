Son dakika haberi: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? 3 kamu bankası otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el araç olması da krediye etki eden bir diğer faktör. Bu yüzden her iki kredi türü için bankalar farklı yollar izleyebilirler. Örneğin ikinci el araç kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle 5 yaşındaki araçlara kadar verilmektedir. Ancak bazı bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu detayı unutmamanızda fayda vardır.

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