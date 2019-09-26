26 Eylül taşıt kredisi faiz oranları! Taşıt kredisi faiz indirimi otomobil ve ticari araç markaları hangileri? Taşıt kredisi başvurusu sırasında devam eden bir borcunuz varsa, bu durum kredi almanızda engel teşkil edebilir. Eğer devam eden borcunuz varsa, ödemelerinizi düzenli gerçekleştirmiş olmanız çok büyük önem arz etmekte. Bankalar ödemelerinizi aksatmamış olmanıza bilhassa dikkat ederler. Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el araç olması da krediye etki eden bir diğer faktör. Bu yüzden her iki kredi türü için bankalar farklı yollar izleyebilirler. Örneğin ikinci el araç kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle 5 yaşındaki araçlara kadar verilmektedir. Ancak bazı bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu detayı unutmamanızda fayda vardır.

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