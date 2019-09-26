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  • 26.09.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 09:37

taşıt (araç) kredisi son dakika oranları! Taşıt kredisi faiz indirimi otomobil ve ticari araç markaları hangileri?

Bugün gelen son dakika açıklama taşıt kredisi indirim haberi araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Bu bağlamda kamu ları Ziraat Bankası, ve Vakıfbank aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. , , , otomobil bankaları kampanyaya destek verecek. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70'i kadar kredi verilirken 50.000 TL'nin üstündeki araçlar için 50.000 TL'ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL'yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir. İşte taşıt (araç) kredisi son dakika faiz oranları!

Taşıt kredisi faiz indirimi otomobil ve ticari araç markaları

26 Eylül taşıt kredisi faiz oranları! Taşıt kredisi faiz indirimi otomobil ve ticari araç markaları hangileri? Taşıt kredisi başvurusu sırasında devam eden bir borcunuz varsa, bu durum kredi almanızda engel teşkil edebilir. Eğer devam eden borcunuz varsa, ödemelerinizi düzenli gerçekleştirmiş olmanız çok büyük önem arz etmekte. Bankalar ödemelerinizi aksatmamış olmanıza bilhassa dikkat ederler. Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el araç olması da krediye etki eden bir diğer faktör. Bu yüzden her iki kredi türü için bankalar farklı yollar izleyebilirler. Örneğin ikinci el araç kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle 5 yaşındaki araçlara kadar verilmektedir. Ancak bazı bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu detayı unutmamanızda fayda vardır.

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