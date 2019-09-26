26 Eylül Renault, Fiat, Honda, Hyundai ve Isuzu son dakika fiyat listesi taşıt kredisi açıklamasının ardından merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Anlaşmalı firmalar arasında Renault Fiat, Honda, Hyundai ve Isuzu'da bulunuyor. Haberimiz içerisinden Renault Fiat, Honda, Hyundai ve Isuzu fiyat listesine ve bankaların kredi faiz oranları hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz. Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

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