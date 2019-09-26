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  • 26.09.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 13:20

26 Eylül , Fiat, , ve Isuzu nedir? - araç (taşıt) kredisi oranları hesaplama

- araç (taşıt) kredisi oranları milyonların yüzünü güldürdü. Yerli olarak ülkemizde üretilen , Fiat, , ve Isuzu indirimli fiyat listeleri açıklandı. , Halkbank ve Vakıfbank'ın bu markalar ile anlaşmalı olarak Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek. Bu bağlamda taşıt sahibi olmak isteyenlere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.​ Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70'i kadar kredi verilirken 50.000 TL'nin üstündeki araçlar için 50.000 TL'ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL'yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir.

2019 taşıt kredisi faiz oranları hesaplama! Renault, Fiat, Honda...

26 Eylül Renault, Fiat, Honda, Hyundai ve Isuzu son dakika fiyat listesi taşıt kredisi açıklamasının ardından merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Anlaşmalı firmalar arasında Renault Fiat, Honda, Hyundai ve Isuzu'da bulunuyor. Haberimiz içerisinden Renault Fiat, Honda, Hyundai ve Isuzu fiyat listesine ve bankaların kredi faiz oranları hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz. Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

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HaberlerEkonomi Haberleri26 Eylül Renault, Fiat, Honda, Hyundai ve Isuzu fiyat listesi nedir? 0.49-0.69 araç (taşıt) kredisi faiz oranları hesaplama
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