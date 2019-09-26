Bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar büyük bir heyecanla çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Geçen hafta yapılan çekilişlerin ardından 2 milyon 194 bin liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Bugün Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, çekilişlere göre hangi numaralar kazandı? İşte Süper Loto 26 Eylül çekiliş sonuçları...

26 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 2 - 6 - 8 - 41 - 46 - 50