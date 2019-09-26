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  • 26.09.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 21:18

26 Eylül MPİ açıklandı! 2 milyon 194 bin liralık ikramiye devretti! Bu hafta...

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen şans oyunlarının sonuçları merakla araştırılıyor. Her hafta perşembe günü saat 21.15'te çekilen için heyecan sona erdi. Bayilerden bugün oynayanlar heyecanla sonuçları bekliyor. Milli Piyango İdaresi mpi.gov.tr'den canlı olarak yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto 26 Eylül çekiliş sonuçlarını açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

26 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar büyük bir heyecanla çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Geçen hafta yapılan çekilişlerin ardından 2 milyon 194 bin liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Bugün Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, çekilişlere göre hangi numaralar kazandı? İşte Süper Loto 26 Eylül çekiliş sonuçları...

26 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 2 - 6 - 8 - 41 - 46 - 50

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