Eylül ayı 60 -120 ay konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Güncel kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltmişti. Bankacılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustos başında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerinden gelen talep rekor seviyeye çıkarken, 7 iş gününde 34 bini aşan kişinin 5,9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğunu kaydedildi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ