Turkcell’de cihaz kiralama dönemi Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "İlk 6 ayda dijital iş servislerinde yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "İlk 6 ayda dijital iş servislerinde yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık. Şimdi şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz" dedi. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30'a varan maliyet avantajı sağlayacaklarını anlatan Özata, "Kiralamak yerine satın almak isteyen şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz"diye konuştu. Projeyle birlikte farklı markaların 20'den fazla modeli şirketlere sunuluyor.





AZİZE ÇAVUŞ