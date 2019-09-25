İki ve dört yıllık üniversite programlarına yerleşen öğrencilerin KYK burs ve ücretleri hakkında heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her eğitim öğretim döneminde yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle müjdeli haberi de paylaştı. Böylece KYK burs ve kredi ücretleri artacak mı sorusu da yanıt bulmuş oldu.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ ARTACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada öğrencilere müjdeyi verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması...

"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek."