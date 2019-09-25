Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişlerinde 5+1 bilen üç kişi oldu. Kişi başı büyük ikramiye ise talihlilere 603.496,20 TL kazandırdı. Çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu oynayanlar şimdi heyecanla 25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçlarını bekliyor. İşte haftanın sonuçları...

25 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları: Birazdan açıklanacak.