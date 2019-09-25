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  • 25.09.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 21:08

MPİ 25 Eylül belli oldu! İkramiye üçe bölünmüştü! Bu hafta...

Milli Piyango bayilerinden oynayanlar çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sonuçları yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta üç kişinin bildiği sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. 25 Eylül için geri sayım sona erdi. Peki, 25 Eylül tarihinde yapılan çekilişlere göre Şans Topu'nda hangi numaralar kazandı? İşte MPİ ...

25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişlerinde 5+1 bilen üç kişi oldu. Kişi başı büyük ikramiye ise talihlilere 603.496,20 TL kazandırdı. Çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu oynayanlar şimdi heyecanla 25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçlarını bekliyor. İşte haftanın sonuçları...

25 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları: Birazdan açıklanacak.

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