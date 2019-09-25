Kamu bankaları 0,99 faiz oranları ile konut kredisi vermeye devam ediyor. Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası 325 baz puanlık indirime ek olarak kamu bankaları konut kredisi faiz oranı için yüzde 0.80 ile 0.85 aralığına düşebilir değerlendirmesi yapıldı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

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