Kıdem tazminatı alma şartları nedir hesaplama nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı nasıl alınır? Yıllarca çalışan sigortalıların güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı brüt maaşa ve memur maaşındaki artış oranına göre yükseliyor. Ancak tazminatı artıran yan ödemeler unutulmamalı. İşte merak edilen detaylar... Çalışanlar için önemli bir haber hazırladık. Kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler milyonlarca çalışanın gündeminde. Bu bağlamda 1 yılı dolduran her çalışan, birikmiş tazminatının hesabını yapıyor. Peki tazminat nasıl hesaplanıyor, kimler alabiliyor? İşte sorularınızın yanıtları. 8 Eylül 1999'dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999'dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler istifa edince kıdeme hak kazanıyor.

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