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Keşmir’e Cansuyu

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ve beraberindeki heyet, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi ziyaret etti. İngilizler'in etkisi ile 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasında anlaşmazlığa konu olan Keşmir, ziyarette masaya yatırıldı.

Keşmir’e Cansuyu
Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ve beraberindeki heyet, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi ziyaret etti. İngilizler'in etkisi ile 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasında anlaşmazlığa konu olan Keşmir, ziyarette masaya yatırıldı. İki ülkenin arasında 3 savaş ve yüzlerce çatışma yaşayan Keşmir halkının yıllardır temel haklardan yararlanamadığını belirten Mustafa Köylü, "Tüm Dünya'da Müslümanlara karşı sistematik hale gelen işgal ve saldırganlığın bir yansıması olarak ele alınacak olan bir tutumda Keşmir'de Hindistan eliyle uygulamaya kondu. Bölgeye otonomluk hakkı veren yasa 5 Ağustos'ta kaldırıldı. Yasanın kaldırılmasının ardından Keşmir tam olarak bir açık hava hapishanesine çevrildi. Büyükelçimizin bizi bilgilendirmesinden sonra bölgede neler yapabiliriz bunu planlayacağız" dedi.

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