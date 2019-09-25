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  • 25.09.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 09:21

Kadroya geçen 4D'li taşeron işçi ücret farkı kaç para? Tediye ödemeleri ne an? Taşeron işçi

Milyonlarca kadroya geçen 4D'li taşeron işçi ücret farkı ile ilgili haberleri merak ediyor. Bu anlamda taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte alacakları ücret farkı ile ilgili dava neticelendi. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, in fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? diye araştıranlar için taşeron haberimizde.. Bu arada geçtiğimiz günlerde ilgili kararı ile taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 yılı içerisinde üç yıl taksit ile ödenecek olan ilave tediye tarihleri belli olmuştu. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek..

Kadroya geçen taşeron işçi ücret farkı alabilecek mi?

Taşeron son dakika haberleri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? merak ediliyor. KHK ile kadroya geçen taşeron işçileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte alacakları ücret farkı ile ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından verilen karar , işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? diye araştıranlar için taşeron son dakika haberleri haberimizde.. Bu arada yılın diğer yarısında ödenmesi planlanan üçüncü taksitin ise zamanı belli oldu. Buna göre son ilave tediyeler ise işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecek.

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