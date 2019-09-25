TOKİ ev düşü kuran vatandaşlarımızı ev sahibi oluşturmaya devam ediyor. Bu anlamda Eylül ayında binlerce konut satışa çıkacak. Şu ana kadar 50 projede 27 bin 66 gerçek sahibi belirlendi. TOKİ vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kura çekilişinde ismi çıkmayanlar üzülmesin TOKİ'den yeni alternatifler geldi. Her bütçeye uygun konutlara 240 ay vade yapılıyor. Açık satışlar için fiyatlarda belirlendi. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor.

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