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Binicilik sporuna Koru’dan destek

Türkiye Binicilik Federasyonu ile resmi sponsoru Koru Sigorta, birlikte yürüttükleri çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kemer Country Club'da düzenlenen Engel Atlama Yarışmaları finali Koru Cup Gold Tour ile sona erdi.

Binicilik sporuna Koru’dan destek
Türkiye Binicilik Federasyonu ile resmi sponsoru Koru Sigorta, birlikte yürüttükleri çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kemer Country Club'da düzenlenen Engel Atlama Yarışmaları finali Koru Cup Gold Tour ile sona erdi. Koru Cup Gold Tour'a 'Condino 29' isimli atıyla katılan Hasan Şentürk, birincilik kupasını Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora ve Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin'in elinden aldı.

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