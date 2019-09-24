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  • 24.09.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 09:53

Talep patlaması! 24 Eylül Akbank, ING, Ziraat, , , ve leri indirimi son durum

Konut kredisi oranları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar en uygun kredi faiz oranlarını oldukça merak ediyor. Kamu ları ile birlikte özel bankalarda faizleri oldukça aşağı çekti. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında ilk defa bir özel banka bu bağlamda 1.10 altına inerek yüzde 1 seviyesinde konut kredisi vermeye başladı. Bankaların faiz indirimi açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka faizlerinde son durum... İşte 24 Eylül Akbank, ING, Ziraat, , , ve banka faizleri indirimi son durum

Talep patlaması! Banka faizleri indirimlerinde son durum ne?

24 Eylül Akbank, ING, Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB banka faizleri indirimi son durum. Merkez Bankası'nın kararının ardından bankalardan peş peşe gelen kredi faiz indirimi kararları vatandaşları sevindiriyor. Açıklamaların ardından ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalara akın etti. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından kredilere rekor talep geldi. Peki, Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB banka faizleri ne kadar oldu? İşte güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında bankalar da kredi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Kredi faiz oranlarını düşüren bankalar özellikle konut kredilerinde sundukları fırsatlarla vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlıyor. Konut kredisi çekecek vatandaşlar da merakla en uygun güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor.

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