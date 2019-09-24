24 Eylül Akbank, ING, Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB banka faizleri indirimi son durum. Merkez Bankası'nın kararının ardından bankalardan peş peşe gelen kredi faiz indirimi kararları vatandaşları sevindiriyor. Açıklamaların ardından ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalara akın etti. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından kredilere rekor talep geldi. Peki, Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB banka faizleri ne kadar oldu? İşte güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında bankalar da kredi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Kredi faiz oranlarını düşüren bankalar özellikle konut kredilerinde sundukları fırsatlarla vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlıyor. Konut kredisi çekecek vatandaşlar da merakla en uygun güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor.

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