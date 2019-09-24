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  • 24.09.2019 22:04
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 22:04

Milyonlar bekliyor! kredi borçları silinecek mi? KYK borç erteleme işlemi nasıl yapılır?

Üniversite eğitimi sırasında 'dan kredi alan vatandaşlar silinecek mi sorusuna yanıt arıyor. KYK kredi borcu olan milyonlarca kişi borçların silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi öğrencinin okul hayatının bitmesi ardından ödenmeye başlaması gerekiyor. İşe giremeyenler ise borçlarını kolaylıkla ileri tarihe erteleyebiliyor. Peki, KYK borç erteleme işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte o sorunun yanıtı...

Milyonlar bekliyor! KYK kredi borçları silinecek mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredilerin üniversite bitiminin ardından ödenmesi gerekeniyor. Ancak iş bulamayan öğrenciler için ertemele imkanı da sağlanıyor. Son zamanlarda KYK kredi borçlarının silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalar artış gösterdi. Peki, KYK borç erteleme işlemi nasıl yapılır?

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkat çekildi.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi verildi.

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