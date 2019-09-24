Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredilerin üniversite bitiminin ardından ödenmesi gerekeniyor. Ancak iş bulamayan öğrenciler için ertemele imkanı da sağlanıyor. Son zamanlarda KYK kredi borçlarının silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalar artış gösterdi. Peki, KYK borç erteleme işlemi nasıl yapılır?

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkat çekildi.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi verildi.