İndirimli öde tapuyu al

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular dün başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılırken, ilginin yoğun olduğu belirtildi. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabiliyor. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.
KONKORDATO TALEBI KALMADI
Ekonomide dengelenme süreci sonrası atılan adımlarla reel sektör hızla toparlandı. Bankalar ve şirketlerin yaptığı görüşmeler sonucu bugüne kadar 925'ye yakın firma konkordatodan çıktı. Konkordato veren şirket sayısı yok denecek kadar azaldı, yaklaşık 10.8 milyar liralık kredi borcu yapılandırıldı. İşverenin iflas, ödeme güçlüğü durumunda işçilerin ödenmeyen ücretlerini karşılamak için başvurduğu Ücret Garanti Fonu'na talep de geriledi. Ocak-Mart döneminde 7 bini bulan ödeme yapılan kişi sayısı 2.4 bine düştü.
Hazal ATEŞ
EVİ DÖNÜŞENLERE 500 MİLYON TL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 80 bin 601 hak sahibine 500 milyon 144 bin lira kira yardımı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 237 bin 861'i riskli yapı, 44 bin 400'ü riskli alan olmak üzere toplam 282 bin 261 hak sahibine 3 milyar 666 milyon lira kira yardımında bulunuldu. Yılın ilk yarısında 77 bin 401 vatandaşa riskli yapı kira yardımı, 3 bin 200 hak sahibine de riskli alan kira yardımı yapıldı. Böylece toplamda 80 bin 601 hak sahibine kira yardımı gerçekleştirildi.
MARATONDA HER KATILIMCI İÇİN 1 FİDAN
TURKCELL'in isim sponsorluğunda bu yıl 5'incisi düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu için geri sayım sürüyor. 6 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşecek ve bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte; maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak. Her katılımcı için doğaya bir fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması 'Adımlar Fidana' olarak belirlendi.
ANKARA-SİVAS YHT İLE 2 SAAT
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94.74 fiziksel ilerleme sağlandığını belirtti. Bu yıl sonuna yakın bu hat üzerinde test sürüşlerine başlanacağını da açıklayan Turhan, "Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı hedefliyoruz. Projenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor" dedi.
ÇİN'E SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATI BAŞLIYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Süt fiyatının belirlenmesinde, tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme fikri üzerinde duruyoruz" dedi. Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. Çin tarafının onaylamasına takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak" diye konuştu.
KONKORDATO TALEBI KALMADI
Ekonomide dengelenme süreci sonrası atılan adımlarla reel sektör hızla toparlandı. Bankalar ve şirketlerin yaptığı görüşmeler sonucu bugüne kadar 925'ye yakın firma konkordatodan çıktı. Konkordato veren şirket sayısı yok denecek kadar azaldı, yaklaşık 10.8 milyar liralık kredi borcu yapılandırıldı. İşverenin iflas, ödeme güçlüğü durumunda işçilerin ödenmeyen ücretlerini karşılamak için başvurduğu Ücret Garanti Fonu'na talep de geriledi. Ocak-Mart döneminde 7 bini bulan ödeme yapılan kişi sayısı 2.4 bine düştü.
Hazal ATEŞ
EVİ DÖNÜŞENLERE 500 MİLYON TL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 80 bin 601 hak sahibine 500 milyon 144 bin lira kira yardımı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 237 bin 861'i riskli yapı, 44 bin 400'ü riskli alan olmak üzere toplam 282 bin 261 hak sahibine 3 milyar 666 milyon lira kira yardımında bulunuldu. Yılın ilk yarısında 77 bin 401 vatandaşa riskli yapı kira yardımı, 3 bin 200 hak sahibine de riskli alan kira yardımı yapıldı. Böylece toplamda 80 bin 601 hak sahibine kira yardımı gerçekleştirildi.
MARATONDA HER KATILIMCI İÇİN 1 FİDAN
TURKCELL'in isim sponsorluğunda bu yıl 5'incisi düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu için geri sayım sürüyor. 6 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşecek ve bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte; maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak. Her katılımcı için doğaya bir fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması 'Adımlar Fidana' olarak belirlendi.
ANKARA-SİVAS YHT İLE 2 SAAT
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94.74 fiziksel ilerleme sağlandığını belirtti. Bu yıl sonuna yakın bu hat üzerinde test sürüşlerine başlanacağını da açıklayan Turhan, "Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı hedefliyoruz. Projenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor" dedi.
ÇİN'E SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATI BAŞLIYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Süt fiyatının belirlenmesinde, tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme fikri üzerinde duruyoruz" dedi. Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. Çin tarafının onaylamasına takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak" diye konuştu.
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