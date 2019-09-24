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  • 24.09.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 16:08

Salı güncel kredi oranları! En uygun krediyi en ucuza hangi veriyor?

Kredi çekmeyi düşünen vatandaşların merak ettiği güncel kredi oranları açıklandı. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi gibi krediler için için lar önemli fırsatlar sunuyor. ’nın faiz indirme kararıyla birlikte bankaların güncel kredi faiz oranları için büyük düşüş başladı. Kamu bankalarından ilk olarak ve daha sonrasında ve Vakıfbank tarafından güncel kredi faiz oranları için düşüş duyurusu gerçekleştirildi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan kredi faiz oranı indirimleri çerçevesinde konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi daha düşük faiz oranlarından daha ekonomik şekilde çekilebiliyor.

En uygun krediyi en ucuza hangi banka veriyor?

Ekonomideki sıkışıklık ile birlikte Merkez Bankası tarafından faiz indirme kararı alındı. Ülke genelinde ekonomide rahatlama sağlamak ve vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği adıma, bankalarda katılmaya başladı. Bankalar Merkez Bankası'nın aldığı kararın ardından güncel kredi faiz oranları için indirime gitmeye başladı. Her gün bankalar tarafından yeni bir faiz oranı indirimi duyurusu yapılıyor. Merkez Bankası' nın faiz indirim kararı hamlesinin ilk yansımaları kamu bankalarının kredi faizlerinde etkisini gösterdi. Kamu bankaları tarafından yapılan kredilerdeki faiz indirimleriyle birlikte vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinde önemli
bir kolaylık sağlandı.

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