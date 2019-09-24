Ekonomideki sıkışıklık ile birlikte Merkez Bankası tarafından faiz indirme kararı alındı. Ülke genelinde ekonomide rahatlama sağlamak ve vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği adıma, bankalarda katılmaya başladı. Bankalar Merkez Bankası'nın aldığı kararın ardından güncel kredi faiz oranları için indirime gitmeye başladı. Her gün bankalar tarafından yeni bir faiz oranı indirimi duyurusu yapılıyor. Merkez Bankası' nın faiz indirim kararı hamlesinin ilk yansımaları kamu bankalarının kredi faizlerinde etkisini gösterdi. Kamu bankaları tarafından yapılan kredilerdeki faiz indirimleriyle birlikte vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinde önemli

bir kolaylık sağlandı.

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