Asgari Ücret - Eylül ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle asgari ücret görüşmelerinin ne zaman yapılacağı da sorgulanıyor. 2020 asgari ücret görüşmeleri de Aralık ayında yapılacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayının ilk günlerinde süregelen ve son haftasında nihayetlenen asgari ücret tespit komisyonu toplantısında 1603 TL olan asgari ücret, yüzde 25 'lik bir zamla 2020 TL olmuştu. Asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Peki 2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar

2002 ve 2018 asgari ücret farkları için tıklayınız

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