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  • 23.09.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 10:26

'den son dakika indirim müjdesi! nasıl yapılır? nelerdir?

'den yine müjdeli bir haber geldi. Her yıl binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ bu sefer indirim kampanyası ile gündeme geldi. Eylül ayı konut ilanlarının açıklanmasından sonra indirim kampanyası açıklandı. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Vatandaşlar şimdi TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte ikinci indirim kampanyasına dair merak edilenler... Kampanyadan bütün bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Peki nasıl yapılır? nelerdir?

TOKİ'den vatandaşlara indirim kampanyası müjdesi!

TOKİ konutları başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyenlere müjdeli haber verildi. TOKİ'nin açıklamasının ardından vatandaşlar TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce kişinin beklediği konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası bugün başlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler, indirim kampanyasına dahil olmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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