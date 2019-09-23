TOKİ konutları başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyenlere müjdeli haber verildi. TOKİ'nin açıklamasının ardından vatandaşlar TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce kişinin beklediği konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası bugün başlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler, indirim kampanyasına dahil olmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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