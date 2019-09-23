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  • 23.09.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 10:47

'den 81 proje: ? nasıl yapılır?

'den proje üstüne proje gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda 81 proje hayata geçirilecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı ucuza ev sahibi yine TOKİ yapacak. Şanlıurfa Viranşehir konutlarının detaylarına baktığımızda en ucuz konutun burada olduğu görüldü. 2+1 konut için 83 bin TL fiyat verilmiş. Taksitle almak isteyen vatandaşlar için aylık taksit tutarı 305 TL olarak öne çıkıyor. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı yukarıdadır. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Peki 305 TL taksitle ? nasıl yapılır?

TOKİ'den 81 proje: 305 TL taksitle ucuza ev

TOKİ'den vatandaşlara iyi haber geldi. 81 proje için başvuruları alan TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı sayfamızdadır. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldıktan sonra gerekli şartları sağlayanlar ev sahibi olmak için idareye başvurabiliyor.

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