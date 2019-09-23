TOKİ'den proje üstüne proje gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda 81 proje hayata geçirilecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı 305 TL taksitle ucuza ev sahibi yine TOKİ yapacak. Şanlıurfa Viranşehir konutlarının detaylarına baktığımızda en ucuz konutun burada olduğu görüldü. 2+1 konut için 83 bin TL fiyat verilmiş. Taksitle almak isteyen vatandaşlar için aylık taksit tutarı 305 TL olarak öne çıkıyor. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı yukarıdadır. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Peki 305 TL taksitle ucuza ev başvuru şartları nedir? TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

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