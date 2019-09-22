Bankaların faiz indirmesi özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü. 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları oldukça cazip koşullar ile insanları ev sahibi yapıyor. Özellikle kamu bankaları sonrasında özel bankalarda faiz oranlarında indirime gitti. TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları oldukça revaçta. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onaylama almış olduğunda ikinci adım olarak lüzumlu belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. İşte 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları..

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