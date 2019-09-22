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  • 23.09.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 09:02

Ziraat sı, , Vakıfbank... , 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka oranları!

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla lar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte 23 Eylül TEB, , garanti, ve Vakıfbank kredi faiz oranları nedir? İşte , 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları.. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Peki, Kredi faiz oranlarında son durum nedir? En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları

Bankaların faiz indirmesi özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü. 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları oldukça cazip koşullar ile insanları ev sahibi yapıyor. Özellikle kamu bankaları sonrasında özel bankalarda faiz oranlarında indirime gitti. TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları oldukça revaçta. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onaylama almış olduğunda ikinci adım olarak lüzumlu belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. İşte 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları..

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları!
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