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  • 23.09.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 08:53

evleri için fırsatları başvuru şartları! En az 339 TL taksitle... TOKİ'den dar gelirliye müjde!

İdaresi tarafından yapılan konutlarla her yıl on binlerce vatandaş ev sahibi oluyor. Uygun fiyatlarla tarafından satışa sunulan konutlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. Kurum tarafından ucuz konut ilanları yayınlandı. Konutlar 10 bin peşinatla 360 TL taksitle alınabilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli konut satışı yapılacak. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor.

TOKİ'den dar gelirliye müjde! En az 339 TL taksitle...

TOKİ maddi durumu kısıtlı olan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu anlamda binlerce vatandaşı ev rüyalarına kavuşturan TOKİ önemli bir adım daha attı. 50 bin konut projesinde ismi listede yer almayanlara müjde yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye geneli satış listesi için beklenen güncellemeyi yayımladı. Yayımlanan yeni liste ile beraber TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu.
Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Eylül TOKİ ucuz konut ilanları...

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