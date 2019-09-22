TOKİ maddi durumu kısıtlı olan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu anlamda binlerce vatandaşı ev rüyalarına kavuşturan TOKİ önemli bir adım daha attı. 50 bin konut projesinde ismi listede yer almayanlara müjde yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye geneli satış listesi için beklenen güncellemeyi yayımladı. Yayımlanan yeni liste ile beraber TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu.

Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Eylül TOKİ ucuz konut ilanları...

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