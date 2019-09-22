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  • 22.09.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 13:32

müjdesi geldi! 22 Eylül ? te yaşa takılanlar ne demek, ?

Milyonlar yasası için gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Geçtiğimiz hafta EYT yasası ile ilgili çok sayıda gelişme yaşandı. Bu bağlamda emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi; Sosyal Politikalar Kurulu çalışma başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde taraflarla görüşülecek ve durum teknik olarak da çalışılacak.. Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Vedat Bilgin'i bu kesimle görüşmesi için görevlendirmesi ve bununla ilgili bir rapor hazırlanması EYT durumundaki vatandaşları umutlandırdı. Peki 22 Eylül ? te yaşa takılanlar ne demek, ?

EYT Meclis yolunda! İşte flaş gelişme

Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa Meclis'ten yasa çıkması beklenecek. Ne yapılabileceği noktasında analiz çalışmaları da yapılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde işe giren SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve Emekli Sandığı mensuplarının tamamı Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak nitelenen grup içinde yer alıyor.. Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. 19 Kasım 2018 itibari ile EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza verdi.

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