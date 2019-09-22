Altın fiyatları son dakika... Son haftalarda yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, haftanın kapanışında dalgalı seyir devam ediyor. Düğün sezonunun devam etmesi ile birlikte oldukça rağbet gören altın fiyatlarında son durum nedir? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Eylül canlı altın fiyatları... Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında son dakika güncel rakamlar…