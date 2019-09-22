Milyonlar EYT yasası için gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Geçtiğimiz hafta EYT yasası ile ilgili çok sayıda gelişme yaşandı. Bu bağlamda

emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi; Sosyal Politikalar Kurulu çalışma başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde taraflarla görüşülecek ve durum teknik olarak da çalışılacak.. Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Vedat Bilgin'i bu kesimle görüşmesi için görevlendirmesi ve bununla ilgili bir rapor hazırlanması EYT durumundaki vatandaşları umutlandırdı. Peki 22 Eylül EYT son dakika çıkacak mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar ne demek, kimleri kapsar?

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