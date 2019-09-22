Dolar kuru için son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'ta yapılan saldırı sonrasında petrol fiyatları ve dolar artış göstermişti. Bu bağlamda dolar haftayı 5.70'in üzerinde tamamladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,75 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87, dolar/TL yüzde 0,84, avro/TL yüzde 0,46 değer kazandı. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Eylül güncel döviz kurları... Günümüzdeki dolar kuru ise İspanya İmparatorluğu tarafından Amerika kıtasındaki kolonileri ve Filipinlerde kullanıldı. Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinde ise 1690'larda kağıt para dolaşıma çıktı.