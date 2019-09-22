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  • 23.09.2019 08:47
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 08:47

23 Eylül dolarda gelişmesi: bugün ne kadar? Euro sterlin ve dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar ... Geçtiğimiz hafta sert dalgalı seyir izleyen dolar/TL, haftayı 5.70'in üzerinde tamamladı. Dolar/TL'de Fed'in beklendiği gibi politika ini 25 baz puan düşürmesi ancak faizlerin daha düşürülmesi için gereken eşiği yükselttiğinin sinyalini vermesinin ardından dolar yükselişe geçmişti. Peki, 'de euro ve dolar ne kadar oldu? 'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,87 artışla 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,87 kazanımla 1.845,00 lira oldu. Geçen hafta 447,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 451,00 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,84 değer kazanarak 5,7310 liraya, avro da yüzde 0,46 artarak 6,3180 liraya yükseldi.

Dolar kuru için son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'ta yapılan saldırı sonrasında petrol fiyatları ve dolar artış göstermişti. Bu bağlamda dolar haftayı 5.70'in üzerinde tamamladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,75 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87, dolar/TL yüzde 0,84, avro/TL yüzde 0,46 değer kazandı. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Eylül güncel döviz kurları... Günümüzdeki dolar kuru ise İspanya İmparatorluğu tarafından Amerika kıtasındaki kolonileri ve Filipinlerde kullanıldı. Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinde ise 1690'larda kağıt para dolaşıma çıktı.

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