Altın fiyatları son dakika rakamları oldukça merak ediliyor. Türkiye'de altın çok önemli bir yatırım aracıdır. Bu bağlamda altın fiyatları her zaman en çok merak edilenler arasına girmiştir. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın kapanış gününde çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 277,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Eylül canlı altın fiyatları...

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.