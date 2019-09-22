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  • 23.09.2019 08:45
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 08:45

, , ne kadar? artışta! İşte 23 Eylül canlı rakamlar

... Son haftalarda yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, haftanın kapanışında dalgalı seyir devam ediyor. Düğün sezonunun devam etmesi ile birlikte oldukça rağbet gören altın fiyatlarında son durum nedir? Peki, bugün , gram altın, altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Eylül canlı altın fiyatları... Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında son dakika güncel rakamlar…

Altın fiyatları son dakika rakamları oldukça merak ediliyor. Türkiye'de altın çok önemli bir yatırım aracıdır. Bu bağlamda altın fiyatları her zaman en çok merak edilenler arasına girmiştir. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın kapanış gününde çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 277,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Eylül canlı altın fiyatları...
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.

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HaberlerEkonomi Haberleri22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son dakika artışta! İşte 23 Eylül canlı rakamlar
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