Faiz indirimleri bir bir geldi! Bankaya akın ettiler! İşte Ziraat, Vakıfbank, Garanti, TEB, Akbank, Halkbank kredi faiz oranları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini temmuzda 425, bu ay da 325 baz puan indirmesi tüketicilerin kredi taleplerini canlandırdı. Bankacılar canlanmanın ticari krediye de yansımasını bekliyor. Bankanın bu iki güçlü faiz indirimi hamlesinden sonra ilk yansıma kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerinde görüldü. Bankanın bu iki güçlü faiz indirimi hamlesinden sonra ilk yansıma kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerinde görüldü. Kamu bankalarının ihtiyaç, konut ve ticari kredilerde yaptığı faiz indirimlerini özel bankalar da izlediler. Bu faiz indirimlerinin bireysel ve ticari kredi kullananların taleplerine etkisi ise yavaş yavaş görülmeye başlandı.

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