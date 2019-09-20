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  • 20.09.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 11:11

4/D’li taşeron işçilere enflasyon, mı var mı? İlave tediye ikramiye ödemesi ne kadar, ödeme tarihi!

İlave tediye ikramiye ödemesi 4/D’li taşeron işçiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediyelerin birinci yarısı 31/1/2019'da ödendi. Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. İkramiyenin iki taksiti ödendi, son taksit 13 Aralık'ta hesaplara yatırılacak. Bu anlamda 4/D'li taşeron işçilerin gündeminde olan en önemli konu Eylül ayında başlayarak Ekim ve Aralık aylarında ödenecek olan ikramiye ve ek ödeme tutarlarıdır. Bu kapsamda 4/D'li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Eylül ayında işçilere ödenecek olan ödemeler ve detaylara ilişkin bilgiler haberimizin devamındadır.

Kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...

Yıllardır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. Bu bağlamda Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilerine müjde geldi! Eylül,Ekim ve Aralık ayında ikramiye ve Ek ödeme verileceği duyuruldu. Ayrıntılar haberimizdedir. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak.

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HaberlerEkonomi Haberleri4/D’li taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı var mı? İlave tediye ikramiye ödemesi ne kadar, ödeme tarihi!
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