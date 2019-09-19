Konut kredisinde vatandaşları sevindiren açıklamalar ardı ardına geldi. Kamu ve özel bankalar bir bir faiz indirim kararı verdi. Bu bağlamda konut kredisi için beklenti 0,90'a düşmesi şeklinde. Henüz bankalar bu yönde bir açıklama yapmadı. Örnek vermek gerekirse şuan için, Ziraat Bankası'ndan masraflar hariç şekilde 100.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde aylık taksit bedeli 1.192 TL, geri ödeme tutarı da 216.046 TL' ye denk geliyor. VakıfBank ise SarıPanjur Konut Kredisi kapsamında % 0,99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bankalar faizleri 0,90'a düşürecek mi?