7 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları ihtiyaç konut, taşıt son durum ne oldu? Ev ve araç sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaşa bankalardan peş peşe faiz indirim müjdesi geliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankalar indirime gittiklerini açıkladı. Son olarak Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB ve Ziraat Bankası'nda ardı ardına müjdeler verilmişti. İşte Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranlarında son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.