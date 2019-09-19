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  • 19.09.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 10:43

ı TEFE ne kadar? nasıl yapılır?

Milyonlarca kiracı, ev sahiplerinin kiraya ne kadar yapacağını merak ediyordu. İnternette ı aramaları ise bayahı arttı. Bu anlamda Eylül ayı kira artış oranları belli oldu. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Kiracı olarak ikamet eden vatandaşların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. () aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Peki, TEFE TÜFE Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar oldu? nasıl yapılır?

Ev sahipleri Eylül ayında kiraya ne kadar zam yaptılar?

Kira artış oranı, enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oluyor. Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Ağustos enflasyon rakamları eylül ayının başında açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu. Bu rakamlara göre de kira artış oranı belli oldu. Bu arada kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır.

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