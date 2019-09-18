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  • 18.09.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 21:24

Son dakika: , kaç TL oldu? 18 Eylül FED kararı sonrası dolarda son durum ne?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gerçekleştirilen toplantıların ardından faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti. FED'in kararının ardından dolarda son durum merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda arama motorlarında oldu sorusu merakla araştırılıyor. İşte 18 Eylül FED kararı sonrası dolarda son durum...

Dolar ne kadar oldu?

İki gün süren toplantının ardından FED faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED) FED politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti. FED'in aldığı kararın ardından piyasalardaki son durum araştırılıyor. Peki, şu saatlerde dolardaki son durum nedir? Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Eylül dolar alış-satış fiyatı...

18 EYLÜL DOLARDA SON DURUM

DOLAR

Alış: 5,6851
Satış: 5,6902

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