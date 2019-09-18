2019 yılı içinde Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ile ilgili haberler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda

Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında on binlerce adayın beklediği duyuru geçtiğimiz hafta yayımlandı ve 2019-1 uzman erbaş alımında 3. grup duyurusu geldi. Duyurunun gelmesi ile birlikte uzman erbaş alımında adaylara mülakat tarihleri verildi. Ancak mülakat tarihleri adaylara Ekim ayı sonuna kadar verildiği ortaya çıktı. Yayımlanan ilk duyuruda 22 bin uzman erbaş alımı yapılacağı bildirildi. Asayiş ve komando uzman erbaş branşlarına yapılan uzman erbaş alımına yüz binden fazla aday başvuru yapmıştı. Peki 2019 Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak? JGK başvuru şartları nelerdir?