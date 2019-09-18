2019 yılı içinde Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ile ilgili haberler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda
Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında on binlerce adayın beklediği duyuru geçtiğimiz hafta yayımlandı ve 2019-1 uzman erbaş alımında 3. grup duyurusu geldi. Duyurunun gelmesi ile birlikte uzman erbaş alımında adaylara mülakat tarihleri verildi. Ancak mülakat tarihleri adaylara Ekim ayı sonuna kadar verildiği ortaya çıktı. Yayımlanan ilk duyuruda 22 bin uzman erbaş alımı yapılacağı bildirildi. Asayiş ve komando uzman erbaş branşlarına yapılan uzman erbaş alımına yüz binden fazla aday başvuru yapmıştı. Peki 2019 Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak? JGK başvuru şartları nelerdir?
JGK başvuru şartları nelerdir? 2019 Jandarma uzman onbaşı, 22 bin uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak?
Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında adayları üzen bir son dakika haberi geldi. İşte uzman erbaş alımında son durum ve gelen son bilgiler. 3. grup çağrısının herhangi bir değişiklik olmaması halinde Eylül ayına doğru yapılması bekleniyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz. Jandarma olmak isteyen gençler alımların ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Askerlik şartının olmaması ve KPSS 'li KPSS 'siz şekilde yapılan başvuru sonrası ilk grupta 40 bin aday seçim aşamasına alındı. Peki Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı başvuru şartları nelerdir?
2019 yılı içinde Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ile ilgili haberler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda
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