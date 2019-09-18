Çeyiz ve ev desteği hesabı nasıl alınır ve kimlere verilir? Çeyiz hesabı desteği kaç TL? Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte vatandaşın ev alma maliyeti önemli ölçüde düşerken, devlet evlenmek ve ev sahibi olmak isteyenler için destekleri artırmaya devam ediyor. Çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere ödeme yapılıyor. Yani hesabın 24 yaşını doldurmadan açılması gerekiyor. Devlet katkısı üst sınırı 9 bin lira. Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı'na düzenli ödeme yapması gerekiyor. Çeyiz hesabında biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor. 2019 için konut hesabında kişi başına elde edilebilecek devlet katkısı detayları haberimizde