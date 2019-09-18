Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.09.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 16:11

uzman onbaşı, 22 bin ve subay alımı ne zaman yapılacak? JGK başvuru şartları nelerdir?

2019 yılı içinde Jandarma uzman onbaşı, ve subay alımı ile ilgili haberler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında on binlerce adayın beklediği duyuru geçtiğimiz hafta yayımlandı ve 2019-1 uzman erbaş alımında 3. grup duyurusu geldi. Duyurunun gelmesi ile birlikte uzman erbaş alımında adaylara mülakat tarihleri verildi. Ancak mülakat tarihleri adaylara Ekim ayı sonuna kadar verildiği ortaya çıktı. Yayımlanan ilk duyuruda 22 bin uzman erbaş alımı yapılacağı bildirildi. Asayiş ve komando uzman erbaş branşlarına yapılan uzman erbaş alımına yüz binden fazla aday başvuru yapmıştı. Peki uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak? JGK başvuru şartları nelerdir?

Jandarma 22 bin uzman erbaş alımı yapılacak mı?

Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında adayları üzen bir son dakika haberi geldi. İşte uzman erbaş alımında son durum ve gelen son bilgiler. 3. grup çağrısının herhangi bir değişiklik olmaması halinde Eylül ayına doğru yapılması bekleniyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz. Jandarma olmak isteyen gençler alımların ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Askerlik şartının olmaması ve KPSS 'li KPSS 'siz şekilde yapılan başvuru sonrası ilk grupta 40 bin aday seçim aşamasına alındı. Peki Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı başvuru şartları nelerdir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 Jandarma uzman onbaşı, 22 bin uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak? JGK başvuru şartları nelerdir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri