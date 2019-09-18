Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında adayları üzen bir son dakika haberi geldi. İşte uzman erbaş alımında son durum ve gelen son bilgiler. 3. grup çağrısının herhangi bir değişiklik olmaması halinde Eylül ayına doğru yapılması bekleniyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz. Jandarma olmak isteyen gençler alımların ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Askerlik şartının olmaması ve KPSS 'li KPSS 'siz şekilde yapılan başvuru sonrası ilk grupta 40 bin aday seçim aşamasına alındı. Peki Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı başvuru şartları nelerdir?