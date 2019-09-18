Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası en uygun konut kredisi dosya masrafı ücretleri hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları düştü ancak kredi dosya masrafları rekor seviyelere çıktı. Kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için en düşük kredi masrafı veren banka hangisi araştırdık! Detaylar haberimizde... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.