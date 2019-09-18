1 Ekim TBMM takvimi - Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıkacak mı, son durum nedir? 1 Ekim sonrasında TBMM takvimi merak ediliyor. Meclis bir hayli yoğun olacak ve gündemde EYT, af, nafaka, tazminat, 3600 ek gösterge gibi konular olacak. Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. EYT'de Finlandiya formülü nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması Af konusunda da iyileştirme yapılması bekleniyor. Bu bağlamda 1 Ekim 2019 günü Meclisin açılmasının ardından Yargı Reformu TBMM Genel Kurulu 'na gelecek. Genel Kurul 'dan geçmesi sonrası düzenleme yürürlüğe girecek. Nafaka düzenlemesinin de bu kapsama alınacağı belirtildi.