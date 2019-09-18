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  • 18.09.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 14:25

1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki , , çıkacak mı?

- 1 Ekim saat 15.00 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve çalışmaya başlayacak. 1 Ekim sonrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi takviminde , taşeron kadına şiddet ve kıdem tazminatı görüşülecek. Peki, en son görüşmeler neler tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. 1 Ekim sonrasında özellikle EYT ve Af ana gündemde olsa da 3600 ek gösterge kadına yönelik şiddetin azaltılması konusunda çalışmalar yapılacak. Ayrıca taşeron firmalar ve gündemde olacak. Geçtiğimiz günlerde partiler EYT ve af konusunda bir araya gelmiş ve görüşme sağlamıştı. Bu bağlamda af, nafaka 3600 ek gösterge gibi önemli konularda 1 Ekim sonrasında meclisin ana gündem konuları arasında yer almayı sürdürecek.

1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki Af, Nafaka ve EYT çıkacak mı?

1 Ekim TBMM takvimi - Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıkacak mı, son durum nedir? 1 Ekim sonrasında TBMM takvimi merak ediliyor. Meclis bir hayli yoğun olacak ve gündemde EYT, af, nafaka, tazminat, 3600 ek gösterge gibi konular olacak. Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. EYT'de Finlandiya formülü nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması Af konusunda da iyileştirme yapılması bekleniyor. Bu bağlamda 1 Ekim 2019 günü Meclisin açılmasının ardından Yargı Reformu TBMM Genel Kurulu 'na gelecek. Genel Kurul 'dan geçmesi sonrası düzenleme yürürlüğe girecek. Nafaka düzenlemesinin de bu kapsama alınacağı belirtildi.

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