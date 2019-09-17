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  • 17.09.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 13:02

'de son durum nedir? Uzman isimden flaş EYT yorumu

yasası ile ilgili Başkan Erdoğan'ın talimat vermesi sonrasında vatandaşlar müjdeli haberi beklemeye başladı. EYT haberleri ise oldukça popüler durumda. EYT ile ilgili en son gelişmede uzman isimden geldi. Yazarı : ''Ortada henüz net bir şey yok. Sadece görüşmeler var. Formül henüz belli değil. Cumhurbaşkanı ve Sosyal Politikalar Kurulunun henüz bir önerisi yok. Dinleme aşamasında'' şeklinde konuştu. Bu arada 9 Eylül 1999'dan önce lı olan herkes şu anda 25 yılını doldurdu. Primi de tamamsa yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil. Ancak yaşta birkaç yılı kalmış olanlar için formüller var Bu bağlamda Finlandiya ve formülü üzerinde de duruluyor. Peki ? İşte EYT'de Finlandiya ve

EYT'de son durum nedir? Uzman isimden flaş EYT yorumu

EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'de Finlandiya ve Almanya formülü nedir? EYT yani erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlar ise EYT gelişmelerini dikkatle takip ediyor. EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son gelişmeler, 1999 yılı öncesinde pirim ödeyenler, emeklilik için yaş şartının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'na araştırma talimatı verildi. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.

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