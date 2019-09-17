EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'de Finlandiya ve Almanya formülü nedir? EYT yani erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlar ise EYT gelişmelerini dikkatle takip ediyor. EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son gelişmeler, 1999 yılı öncesinde pirim ödeyenler, emeklilik için yaş şartının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'na araştırma talimatı verildi. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.