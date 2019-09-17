Kamu çalışanı taşeronlara maddi destek yolda! Taşeronlar için oldukça önemli olan konuların başında ikramiye tediye ödemeleri geliyor. Ayrıca devlet tarafından öğrenim yardımı adı altında her çocuk için ödeme yapılıyor. Yapılacak olan ödemelerin 3 çocuk ile sınırlı olduğu ilan edilirken, öğrenim seviyesinde göre de verilecek meblağ farklılık gösteriyor. Eylül ayında verilecek ödemeler kapsamında, ilkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta olup taşeron işçilerin sosyal haklarında belirtilmiştir. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki kadrolu 4/D'li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona asgari ücret zammı...