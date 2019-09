Ne zaman emekli olurum hesaplaması ve erken emeklilik şartları nedir?

Emeklilik hayatını konforlu ve yaşam standardı yüksek bir şekilde geçirmek, her sigortalının en büyük arzularından birisidir. Yaşamının önemli bir zaman dilimini sigortalı çalışarak geçiren her çalışan, emeklilik şartlarını oluşturarak, emekliliğe hak kazanmak için çabalıyor. Dolayısı ile ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile yapılan emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın en temel hesaplamalarından birisidir. Emeklilik hesaplaması, SGK tarafından belirlenen emeklilik koşulları üzerinden gerçekleştirilir. Dolayısıyla çalışanlar, güncel sigortalılık durumu üzerinden bu şartların sağlanma durumuna ilişkin hesaplamalar yapar. Özellikle emeklilik döneminde daha iyi koşullara sahip olabilmek adına çalışma hayatına ilişkin planlamalarını da düzenler.

SGK tarafından belirlenen emeklilik koşullarına göre ne zaman emekli olabilirim merak edenler, bu sorularının yanıtını dijital ortamdan alabiliyor. Türkiye' de kamu kurum ve kuruluşlarının iş yükünü hafifletmek ve kamu hizmetlerinde dijitalleşen dünyaya entegrasyon sağlanması amacı ile kurulan e-Devlet Kapısı portalı, SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. E-Devlet Kapısı portalını kullanarak, sadece birkaç kolay işlemle güncel sigortalılık durumuna göre emeklilik tarihlerini yüksek doğruluk payıyla belirlenebiliyor. Sorgulamada alınan sonuçların "yüksek doğruluk payı" gibi bir durumun olması ise SGK tarafından emeklilik işlemlerinde kendi sistemlerindeki sigortalılık verilerinin dikkate alınıyor olmasıdır. Eğer sorgulamada alınan sonuçlar ile SGK verileri arasında farklılık mevcutsa, emeklilik hakkı için SGK'da bulunan veriler baz alınıyor.

E-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama

SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmak için birkaç adımı tamamlamak gerekiyor. E-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulaması için;

E-Devlet sistemi resmi adresi "turkiye.gov.tr" adresine giriş yapın.

E-Devlet Kapısı portalının sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklayarak, e-Devlet giriş ekranına ulaşın.

E-Devlet giriş ekranında sunulan "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki giriş seçeneklerinden birisini kullanarak sisteme giriş yapın.

Portala giriş yaptıktan sonra SGK' nın sistemde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına ulaşmak için;

E-Devlet portalı ana sayfasının orta kısmında bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" yazan beyaz kutucuğa "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" yazarak, çıkan seçeneklerden doğru olana tıklayın.

İkinci bir alternatif olarak ana sayfada bulunan "e-hizmetler" seçeneğine tıklayarak, kurum listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan uygulama listesini bularak, "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklayın.

Seçeneklerinden birisini kullanarak, uygulama ekranına ulaşabilirsiniz. Daha sonra hangi sigorta koluna göre emeklilik hesaplaması yapmak istiyorsanız;

Sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.

Hizmete başlama tarihini girin.

En altta bulunan "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle normal şartlardaki emeklilik durumu öğrenilebilir.

SGK Erken Emeklilik Fırsatları

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların özel durumlarına istinaden erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilmelerine imkan veriyor. SGK'da bu erken emeklilik fırsatları genellikle "yurtdışı borçlanması", "askerlik borçlanması" ve "doğum borçlanması" şeklinde veriliyor.

Yurtdışı borçlanması ile erken emeklilik için;

Yurda kesin dönüş yapmak,

Borçlanılacak süre kapsamında Türkiye' de sigortalılığın bulunmaması,

Tebliğ edilen süreden en faz 3 ay sonraya kadar borcun ödenmesi,

Borcun tamamının ödendiğine istinaden yazılı talepte bulunulması.

Askerlik borçlanması ile erken emeklilik için;

Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapmış olmak,

Borçlanmaya ilişkin talep evrakının tesliminden 1 ay sonra borcun ödenmiş olması.

Doğum borçlanması ile erken emeklilik için;

4A/4B/4C sigortalılığı olması,

Evlat edinme halinde çocuğun 2 yaşını doldurmamış olması,

Doğum başına 720 gün, toplamda da 2160 güne kadar borçlanma (yani en fazla 3 çocuk için 2'şer yıl borçlanma),

Şeklinde temel koşulları bulunmaktadır.