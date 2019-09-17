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  • 17.09.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 10:10

Güncel kredi oranları yüzde kaç oldu? son durum nedir?

Kredi oranlarının düşmesi büyük bir sevinç yaşattı. Konut, araba ve bireysel kredilere talep paylaması yaşandı. Son olarak dün faiz oranlarını düşürmüştü. Bu bağlamda şimdi oldukça merak ediliyor. Kamu ları olan , Halkbank ve Vakıfbank'ın ardından özel bankalarda kredi faiz oranlarında indirime gitti. Eylül ayı için güncel listeyi haberimizde yayınladık. Bu anlamda konut kredisi faiz oranları 60 -120 ay arasında değişiyor. Konut kredisi almak istediğiniz evin koşullarına göre verilen bir kredidir. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

Eylül ayı 60 -120 ay konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Güncel kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltmişti. Bankacılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustos başında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerinden gelen talep rekor seviyeye çıkarken, 7 iş gününde 34 bini aşan kişinin 5,9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğunu kaydedildi.

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